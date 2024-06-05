В МОНИКИ врачи постоянно повышают квалификацию ради пациентов

В Московском областном научно-исследовательском клиническом институте им. М.Ф. Владимирского (МОНИКИ) врачи постоянно повышают квалификацию, так как пациентам важно, чтобы помощь пришла вовремя и была качественной, сказала журналистам главный внештатный специалист-терапевт Минздрава Подмосковья Наталья Санина.

По ее словам, проведение форума «Инновации в диагностике и лечении заболеваний терапевтического профиля», который завершился в МОНИКИ, является традиционным.

«Мы пришли к выводу с сообществом главных терапевтов, что проведение этого форума значимо для каждого из нас, потому что на нем рассматриваются вопросы новых клинических рекомендаций, новых подходов лечения, возможности создания лечебных центров, как это делается в МОНИКИ, лечение тяжелобольных с помощью всех имеющихся медицинских возможностей, использование контроля диспансерного наблюдения», — сказала она.

По словам специалиста, то, что сделано в МОНИКИ, — очень значимо для Московской области, врачи будут это развивать.

«Конечно, наши пациенты нуждаются в очень квалифицированной помощи, не менее важно, чтобы помощь пришла к ним вовремя», — подчеркнула Санина.

Она обратила внимание, что в интересы специалистов института входит лечение ранних стадий онкологических заболеваний, ранних стадий клинической болезни почек и изменений сердечно-сосудистой системы.

«Абсолютно инновационные методики, которые сегодня применяются, — это все интересно специалистам института и нашему сообществу главных терапевтов. Все, что новое, интересное, значимое и действительно полезное нашим подмосковным жителям, мы безусловно будем делать», — сказала Санина.

У Подмосковья есть огромнейший потенциал терапевтов и врачей общей практики, желающих познать новое.

«Прошедшее тестирование медработников позволяет говорить о том, что не везде все однозначно, но при этом хочется, чтобы люди посмотрели на результаты и поняли, что жить без учебы в медицине невозможно. Эта специальность, в которой вся жизнь — это повышение квалификации. Не время от времени, а каждый, каждый день», — заключила она.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал об открытии новых объектов здравоохранения, а также о социальной поддержке медработников. Глава региона отметил, что в ближайшее время запускается ряд модернизированных объектов здравоохранения, часть из них уже открыта.

«Все это требует привлечения специалистов. Мы вышли в 2022–2023 гг. на положительный баланс. Плюс 200–250 врачей нам удается привлекать сейчас, это беспрерывный процесс. Важно уделять этому внимание. И на федеральном уровне, и у нас в регионе существует целый комплекс мероприятий по поддержке, привлечению, удержанию врачей в Подмосковье», — заявил Воробьев.