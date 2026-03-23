В МОНИКИ в Подмосковье пересадили сердце пожилому пациенту

Врачи МОНИКИ в Подмосковье провели успешную трансплантацию сердца пожилому мужчине с тяжелой сердечной недостаточностью. Пациент перенес обширный инфаркт, а медикаментозная терапия не дала результата. Спустя месяц лечения его выписали домой в хорошем состоянии, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.

Пожилой мужчина поступил в отделение кардиохирургии Московского областного научно-исследовательского клинического института имени М. Ф. Владимирского после перенесенного обширного инфаркта миокарда. Заболевание привело к развитию ишемической кардиомиопатии и хронической сердечной недостаточности. Несмотря на лечение, состояние пациента ухудшалось, поэтому его направили на углубленное обследование.

Врачи провели консилиум и пришли к выводу, что реконструктивная операция невозможна, а медикаментозная терапия неэффективна. Пациента включили в лист ожидания трансплантации сердца.

«Мы выполнили ортотопическую трансплантацию сердца. Операция длилась около четырех часов и прошла успешно. Первые несколько суток пациент находился под круглосуточным наблюдением в кардиореанимации. На седьмой день контрольная биопсия и коронарография подтвердили приживление донорского органа, после чего мужчину перевели в палату кардиохирургии. Спустя месяц лечения он был выписан домой в хорошем самочувствии», — пояснил заведующий отделением кардиохирургии МОНИКИ Дмитрий Зыбин.

В министерстве отметили, что проведение таких операций стало возможным благодаря развитию программы трансплантации в Московской области, системной работе врачей и формированию донорской инфраструктуры региона.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что в регионе особое внимание уделяют всему, что касается здравоохранения — капремонт и оснащение медучреждений высокотехнологичным оборудованием. По его словам, задача властей, чтобы в каждом муниципалитете Подмосковья жители могли получить квалифицированную медпомощь.

«Мы оснастили наши больницы и поликлиники 7,5 тыс. единиц медоборудования, в том числе 80 — тяжелого. Важно не сбавлять темп, мы поставили 17 единиц тяжелой техники взамен устаревшей, в том числе маммографы, флюорографы и т. д. Обеспечим наши медучреждения 32 рентген-аппаратами С-дуга, которые позволяют врачам делать снимки прямо во время сложных операций. Некоторые из них уже начали поступать в подмосковные больницы, например, в Дубне и Серебряных Прудах», — заявил губернатор.