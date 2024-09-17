В МОНИКИ прошли мероприятия в честь дня безопасности пациентов

17 сентября в МОНИКИ им. Владимирского проходят мероприятия в честь Всемирного дня безопасности пациентов. В рамках этого события прошла научно-практическая конференция, в которой приняли участие врачи, средний медицинский персонал, ординаторы второго года и др. Об этом сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.

В ходе конференции обсуждались вопросы, касающиеся безопасности пациентов в медицинском учреждении, безопасного применения лекарственных препаратов, и также обеспечение безопасности медицинских изделий для пациентов. В конце конференции врачи обсудили цели и меры, которые необходимо соблюдать, для обеспечения безопасности пациентов.

«Обеспечение безопасности пациента — это не только ответственность отдельного врача, это совместная работа всех участников системы здравоохранения. Вместе мы можем создать среду, где каждый будет чувствовать себя комфортно и будет уверен в результате. Мы всегда должны помнить, что забота о пациенте — это наша первостепенная задача», — отметил директор МОНИКИ им. Владимирского Константин Соболев.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что в регионе с каждым годом растет запрос на качественное медицинское обслуживание. Жители хотят, чтобы рядом находились современные поликлиники, квалифицированные доктора и доступная скорая помощь.

«Для этого мы продолжаем большую программу по обновлению первичного звена, строим новые больницы, закупаем самое современное оборудование», — заявил Воробьев.