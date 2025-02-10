В МОНИИАГ начали выдавать пациентам стационара идентификационные браслеты

С начала 2025 года при оформлении в стационар Московского областного НИИ акушерства и гинекологии пациентам стали выдавать идентификационные браслеты. Браслеты различаются по цвету и при их выдаче учитываются аллергический статус пациента, а также вероятность риска падений, других потенциальных осложнений, а также исключается возможность ошибки идентификации однофамильцев, сообщает пресс-служба Минздрава региона.

«Идентификационные браслеты — это не только важная часть обеспечения безопасности, но и средство улучшения комфорта пребывания и лучшей информированности пациентов круглосуточного стационара. Если у пациентов возникают любые вопросы, они без обращения на пост медицинской сестры с помощью браслетов могут получить доступ к чату, в котором находятся врачи, средний медицинский персонал и представители администрации института для оперативного решения любой проблемы», — сказал директор МОНИИАГ Роман Шмаков.

Как сообщили в институте, возможности сервиса для пациентов будут дорабатываться. В планах — обеспечение оперативного получения информации о состоянии самых маленьких пациентов, находящихся на лечении в отделении интенсивной терапии и реанимации, молодыми мамами, ожидающими выписки.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал об открытии новых объектов здравоохранения, а также о социальной поддержке медработников.

«Все это требует привлечения специалистов. Мы вышли в 2022–2023 гг. на положительный баланс. Плюс 200–250 врачей нам удается привлекать сейчас, это беспрерывный процесс. Важно уделять этому внимание. И на федеральном уровне, и у нас в регионе существует целый комплекс мероприятий по поддержке, привлечению, удержанию врачей в Подмосковье», — заявил Воробьев.