В МОНИИАГ 7 октября отметят Всероссийский День беременных

7 октября пациенты Московского областного НИИ акушерства и гинекологии (МОНИИАГ) смогут принять участие в Дне беременных. Поздравления с праздником, получившим статус всероссийского в 2023 году, получат беременные посетительницы подмосковного института, пришедшие в этот день на консультацию. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава Подмосковья.

«В самом большом отделении МОНИИАГ, которое принимает каждый день до 300 пациентов, наших гостей ждут поздравления и приятные сюрпризы, будет работать фотозона, в которой можно будет сделать памятные снимки», — рассказал Темирлан Нагоев, возглавивший поликлиническое отделение подмосковного НИИ летом 2025 года.

Как напомнили в МОНИИАГ, Всероссийский день беременных отмечается дважды в год, 7 октября и 7 апреля, и отмечается во всех медицинских учреждениях, оказывающих помощь населению по профилю «акушерство и гинекология». Подмосковный НИИ присоединился к этой традиции в 2024 году.

Как отметил губернатор региона Андрей Воробьев, в Московской области становится меньше жалоб на здравоохранение, а качество оказываемой гражданам помощи — выше.

«Приятно видеть, что год от года жители все выше оценивают здравоохранение. Жалоб, как мы замечаем, становится меньше», — сообщил глава региона.