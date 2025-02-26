В МОККВД рассказали об инфекциях, передающимся половым путем

Инфекции, передаваемые половым путем, или ИППП — это группа заболеваний, которые передаются от человека к человеку в основном при незащищенном сексуальном контакте. Однажды перенесенная болезнь не обеспечивает пожизненный иммунитет, так как каждый организм уникален, и реакция иммунной системы на инфекцию может варьироваться. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава Подмосковья.

Например, повторное заражение сифилисом возможно даже после успешного лечения, если не использовать средства защиты. Иммунитет к бледной трепонеме (возбудителю сифилиса) не формируется, поэтому соблюдение мер предохранения остается критически важным для предотвращения повторного инфицирования.

«На данный момент, основным способом борьбы с данными инфекциями является профилактика, включающая использование презервативов, ограничение числа половых партнеров и своевременное обращение к врачу при появлении любых подозрительных симптомов, чтобы избежать осложнений и дальнейшего распространения инфекции», — предупреждает врач-дерматовенеролог Подольского филиала Московского областного клинического кожно-венерологического диспансера Евгения Козлова.

Важно не пренебрегать профилактикой и своевременным обращением к специалистам. Записаться на прием к врачу-дерматовенерологу можно через региональный портал «Здоровье».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев подчеркнул, что первичное звено здравоохранения должно выполнять запрос жителей Подмосковья. Власти региона всегда работали над тем, чтобы привлекать медиков на работу.

«И главы (горокругов — ред.), и Минздрав задействованы в том, чтобы все специалисты в поликлиниках присутствовали, были укомплектованы, разные технологические решения ищем для того, чтобы первичное звено выполняло запрос жителей», — сказал Воробьев.