В МОДКТОБ рассказали, где припарковать автомобиль на время консультации у врача

В Московской областной детской клинической травматолого-ортопедической больнице рассказали, где припарковать автотранспорт, чтобы избежать форс-мажорных и конфликтных ситуаций. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава Подмосковья.

«Мы рады всем и с удовольствием бы разрешили припарковать транспортные средства всех родителей и сопровождающих наших пациентов. Дорогие родители, обращаем ваше внимание на то, что МОДКТОБ— это медицинское учреждение. Для соблюдения порядка, пожарной безопасности и безопасности в целом, свободный въезд на территорию больницы и поликлиники закрыт. Если же ребенок не может самостоятельно передвигаться, то к входу в поликлинику и стационар для высадки и посадки, допускается автотранспорт с детьми-инвалидами, с инвалидами 1 и 2 групп (с пациентами, не способными передвигаться самостоятельно). Также на территории больницы оборудовано 2 парковочных места для маломобильных граждан», — сказала пресс-секретарь МОДКТОБ Елизавета Кукушкина.

До ближайшей платной парковки менее 200 метров. Находится она по адресу 1-й Лучевой просек, на территории парка «Сокольники». МОДКТОБ находится в прекрасной транспортной доступности от метро Сокольники или железнодорожной станции Москва-3.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев подчеркнул, что первичное звено здравоохранения должно выполнять запрос жителей Подмосковья. Власти региона всегда работали над тем, чтобы привлекать медиков на работу.

«И главы (горокругов — ред.), и Минздрав задействованы в том, чтобы все специалисты в поликлиниках присутствовали, были укомплектованы, разные технологические решения ищем для того, чтобы первичное звено выполняло запрос жителей», — сказал Воробьев.