В МОДКТОБ обновился парк силового медицинского инструментария

В рамках программы Московской области «Здравоохранение Подмосковья» в Московской областной детской клинической травматолого-ортопедической больнице обновился парк силового медицинского инструментария, что значительно улучшит оказание помощи детям Подмосковья. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава Подмосковья.

«Инструменты соответствуют самым строгим стандартам безопасности, что снижает риски для здоровья детей. Медицинские дрели и пилы используются при выполнении операций на костях. Таких, как корригирующие остеотомии при деформациях костей конечностей, при операциях на стопах, тазобедренных суставах», — сказал главный внештатный детский специалист травматолог-ортопед Минздрава Московской области, главный врач МОДКТОБ Александр Григорьев.

Более 100 лет Московская областная детская клиническая травматолого-ортопедическая больница оказывает плановую и экстренную травматологическую помощь детям и подросткам Московской области. На сегодняшний день больница единственное своего рода крупное учреждение, объединяющее практическую, научную и учебную деятельность.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал об открытии новых объектов здравоохранения, а также о социальной поддержке медработников.

«Все это требует привлечения специалистов. Мы вышли в 2022–2023 гг. на положительный баланс. Плюс 200–250 врачей нам удается привлекать сейчас, это беспрерывный процесс. Важно уделять этому внимание. И на федеральном уровне, и у нас в регионе существует целый комплекс мероприятий по поддержке, привлечению, удержанию врачей в Подмосковье», — заявил Воробьев.