В МОДКТОБ можно выполнить панорамную рентгенографию

Панорамная рентгенография — это современный метод диагностики, который обеспечивает высокую точность и скорость получения снимков, что позволяет врачам ставить точные диагнозы и назначать оптимальное лечение. Об этом сообщает пресс-служба регионального Минздрава.

Цифровая рентген-сшивка имеет множество преимуществ:

высокое качество изображения, четкие и детализированные снимки;

минимальная доза облучения;

высококвалифицированная диагностика костно-суставной системы у детей с травмами и различными патологиями опорно-двигательного аппарата различной этиологии.

«Отделение лучевой диагностики МОДКТОБ — уникальное отделение, сотрудники которого работают в тесном сотрудничестве со всеми структурными подразделениями больницы. Сегодня невозможно представить травматологию и ортопедию без современных методов лучевой диагностики и цифрового анализа. С уверенностью могу сказать, что установленный аппарат с функцией сшивки рентгенологических изображений — один из немногих в Московской области, имеющий данную возможностью выполнения», — прокомментировал заведующий отделением лучевой диагностики МОДКТОБ Антон Фомченко.

При необходимости на исследование вас может записать врач МОДКТОБ прямо во время консультации, также для записи вы всегда можете обратиться в отделение платных услуг: 8 (964) 551-32-72.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что в регионе с каждым годом растет запрос на качественное медицинское обслуживание. Жители хотят, чтобы рядом находились современные поликлиники, квалифицированные доктора и доступная скорая помощь.

«Для этого мы продолжаем большую программу по обновлению первичного звена, строим новые больницы, закупаем самое современное оборудование», — заявил Воробьев.