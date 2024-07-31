В Минздраве рассказали об отношении россиян к алкоголю

Россияне с 2010 года в два раза сократили употребление алкоголя

Россияне с 2010 года более, чем в два раза сократили употребление алкоголя, пишет РИА Новости со ссылкой на Минздрав.

«Благодаря высокоэффективным методам антиалкогольной политики… удалось достичь снижения потребления алкоголя более чем в два раза», — заявила РИА Новости сотрудник НМИЦ психиатрии и наркологии имени В. П. Сербского Минздрава России Анна Лобачева.

По ее словам, еще в 2010-х годах Россия по уровню общего потребления алкоголя занимала 4-е место в мире. Жители страны пили в два с половиной раза больше, чем в среднем по статистике в остальных государствах земного шара.

Сейчас в стране развиваются центры здоровья, эффективно работает пропаганда здорового образа жизни, отметила Лобачева.

Ранее диетолог посоветовала людям старше 50 лет вообще отказаться от алкоголя.