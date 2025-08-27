В медучреждения Реутове за пять лет привлекли на работу 427 медиков

За последние 5 лет в медицинские учреждения Реутова привлечено 427 новых специалистов. Это стало возможным благодаря системной реализации комплекса социальных мер поддержки, направленных на развитие кадрового потенциала и повышение привлекательности медицинской службы в городском округе, сообщает пресс-служба администрации округа.

Особую роль в обеспечении медиков жильем сыграли региональные инициативы. Так, в июле 2025 года 223 сотрудника реутовских медицинских учреждений получили компенсационные выплаты на аренду жилья, а 13 специалистов обеспечены служебным жильем. Только в текущем году благодаря этим мерам в город удалось привлечь свыше 20 новых врачей и медработников. Кроме того, медики активно участвуют в программах, направленных на улучшение жилищных условий, таких как «Социальная ипотека».

Хирург Реутовской клинической больницы Кураш Исмаилов отметил важность оказываемой поддержки.

«С 2019 года я работаю в Реутовской больнице и получаю поддержку от области — ежемесячную доплату в 30 тыс. рублей. Сейчас участвую в программе «Социальная ипотека» — это государственная программа, направленная на приобретение жилья для определенных категорий граждан», — сказал хирург.

Работа по привлечению квалифицированных кадров включает в себя сотрудничество с медицинскими вузами, участие в ярмарках вакансий и активное размещение информации на онлайн-платформах. Кроме того, город участвует в реализации федерального проекта «Здоровое будущее», в рамках которого предусмотрены дополнительные меры поддержки врачей и среднего медперсонала.

Комплексный подход к кадровой политике в сфере здравоохранения позволяет Реутову не только сохранять необходимый уровень медицинской помощи, но и усиливать кадровый потенциал сети медицинских учреждений.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что жители рассказывают властям о недостатке врачей первичного звена и узких специалистов. Множество специалистов уже удалось трудоустроить в подмосковные медучреждения по программе «Приведи друга».

«Мы постоянно в поиске и стараемся делать так, чтобы настоящие мастера своего дела, опытные медики приходили работать в подмосковные поликлиники, госпитали, амбулатории, ФАПы. У нас действует целый комплекс мер поддержки», — отметил он.