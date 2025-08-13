В медучреждения Каширы поступило 9 единиц медоборудования с начала года

В городском округе Кашира ведутся работы, направленные на повышение качества медицинских услуг и оснащение учреждений современным оборудованием. С начала текущего года в больницу и поликлиники города поступило уже 9 единиц передового медицинского оборудования в рамках национального проекта «Продолжительная и активная жизнь». Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

В числе новинок в 2025 году — силовое оборудование для травматологического отделения, высокочастотный электрохирургический аппарат, микрохирургическая офтальмологическая система и другие современные устройства. Эти нововведения значительно расширяют возможности врачей в диагностике и лечении пациентов, повышая эффективность и точность медицинских процедур.

Глава Московской области Андрей Воробьев ранее подчеркнул, что обновление системы здравоохранения — один из приоритетов региона. В рамках этой работы не только ведется ремонт и строительство новых корпусов, но и обеспечиваются медучреждения современным оборудованием, напрямую влияющим на качество диагностики и лечения.

Такой комплексный подход позволяет сделать медицину более современной, доступной и эффективной для жителей Каширы и всего Подмосковья.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сказал, что медучреждения региона приняли почти 3,6 тыс. единиц оборудования с начала года. Оснащение больниц, поликлиник и амбулаторий современной медицинской техникой проходит в рамках нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь».

В Подмосковье последовательно решают задачу укрепления здоровья жителей, которую поставил президент. Власти реализуют комплекс мероприятий в здравоохранении, чтобы в каждом населенном пункте человек мог получить качественную медицинскую помощь.

«Продолжаем строить, капитально ремонтировать и приводить к единому стандарту больницы и поликлиники, привлекаем высококвалифицированных, в том числе узких специалистов, предлагая им различные меры поддержки. И, конечно, обновляем медицинское оборудование. С начала года в подмосковные медучреждения поставили 3579 единиц, в том числе 75 — тяжелого оборудования», — сказал Воробьев.