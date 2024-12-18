В медколледжах Подмосковья прошел донорский марафон

Более 350 студентов девяти филиалов Московского областного медицинского колледжа (МОМК) № 1 с 13 ноября по 16 декабря приняли участие в традиционной осенней-зимней акции «День Донора». Об этом сообщает пресс-служба Минздрава региона.

Центр крови Подмосковья сотрудничает с МОМК № 1 уже более 10 лет. За это время было проведено 115 донорских акций, что позволило собрать около 2 тонн крови.

Студенты Красногорского, Мытищинского, Раменского, Орехово-Зуевского, Наро-Фоминского, Серпуховского, Егорьевского, Люберецкого и Сергиево-Посадского филиалов в очередной раз приняли участие в акции. Будущие медики как никто другой понимают важность своего личного вклада в спасение жизни людей.

«Такие акции не только помогают сохранить жизни тех людей, которые нуждаются в компонентах крови, но и воспитывают молодое поколение в духе доброты и социальной ответственности. Надеемся, что студенты «МОЦК № 1» будут продолжать поддерживать и развивать донорское движение и в будущем станут примером для других молодых людей», — поделился заведующий отделом заготовки крови для выездной формы работы Московского областного центра крови Никита Митькин.

Центр крови Подмосковья поблагодарил руководство Московского областного медицинского колледжа № 1 за поддержку безвозмездного донорства крови в подмосковном регионе и развитие донорского движения в студенческом сообществе, а студентов за их выбор делать большое доброе дело.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сказал, что в современном мире медицина хороша, когда она технологична, когда есть все необходимое оборудование.

«Это заметный вызов. Мы его понимаем, поэтому на первых этажах размещаем все то, что позволяет диагностировать, делать диспансеризацию своевременную», — добавил глава региона.

Он отметил, что этот приоритет в медицине сегодня позволяет продлить жизнь, спасти человека от разных неприятностей со здоровьем.