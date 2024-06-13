Медколледж Подмосковья примет более 2,8 тыс студентов в 2024 году

Московский областной медицинский колледж № 1 осуществляет подготовку специалистов со средним медицинским образованием. В настоящий момент там обучаются более 9,2 тыс. студентов. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава Подмосковья.

«Медицинское направление традиционно пользуется большим спросом у абитуриентов, поэтому мы увеличиваем количество бюджетных мест. Так, в прошлом году на бюджетную форму обучения поступили 2,4 тыс. человек, а в этом году планируется принять уже 2,8 тыс., что в 2 раза больше, чем в 2017 году», — сказал министр здравоохранения Московской области Алексей Сапанюк.

В колледже № 1 обучение проводится по таким специальностям, как «Лечебное дело», «Сестринское дело», «Акушерское дело», «Стоматология ортопедическая», «Стоматология профилактическая», «Лабораторная диагностика», «Фармация».

В Подмосковье студенты областного медицинского колледжа № 1 могут заключить целевой договор на обучение с возможностью дальнейшего трудоустройства в медицинские организации региона после окончания учебы. Заключить целевой договор с оказанием мер социальной поддержки могут студенты 1 — 4 курсов.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил важность задачи оснащения колледжей новейшим оборудованием и приглашения опытных наставников.

«Половина школьников после 9 класса поступает в колледжи, всего их у нас в Подмосковье 40. Работаем над тем, чтобы получать образование в колледже было престижно. Важно, чтобы ребята могли получать специальность на современном оборудовании, с опытными наставниками и стать профессионалами своего дела», — пояснил губернатор.