В Медицинской школе МОНИКИ прошел стоматологический мастер-класс

В медицинской школе МОНИКИ им. Владимирского прошел мастер-класс по стоматологии «С улыбкой по жизни». Сотрудники кафедры ортопедической стоматологии МОНИКИ им. Владимирского рассказали ученикам о тонкостях профессии, строении зубов и об уходе за полостью рта, а также познакомили с оборудованием симуляционно-аккредитационного центра. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава Подмосковья.

Будущие стоматологи смогли поработать на настоящей стоматологической установке и изготовить зубные капы с помощью вакуумформера. Роботы-симуляторы позволили ученикам максимально погрузиться в работу стоматолога-ортопеда и произвести некоторые манипуляции своими руками.

«Стоматологические мастер-классы нашей Медицинской школы МОНИКИ представляют собой уникальную возможность не только прикоснуться к профессии, но и получить первые практические навыки в области стоматологии. Эти занятия открывают глаза молодым людям на многогранность данной специальности, помогают развеять мифы и стереотипы о профессии. Присоединяясь к мастер-классам, ученики могут увидеть, как работают настоящие врачи, познакомиться с современными методами диагностики и лечения, а также, выполнив простые процедуры, ощутить, какого это — быть частью команды, заботящейся о здоровье людей», — к. м. н., врач-стоматолог-ортопед МОНИКИ им. Владимирского Анна Пьянзина.

В рамках практической части ребята попрактиковались в создании гипсовых слепков челюсти, попробовали установить пломбы и обточить зубы на стоматологической установке. А специалисты МОНИКИ им. Владимирского наглядно показали все нюансы профилактической чистки зубов и дали подробный разбор составов зубных паст.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что в регионе планируют привести в порядок 75 центров стоматологии. В том числе нужно увеличить число стоматологических центров, где помощь оказывают под наркозом.

«Очень надеюсь, что в самое ближайшее время <…> мы сможем все наши 75 центров стоматологии привести в состояние, которое соответственно сегодня можем увидеть и в Домодедове, и в Мытищах», — сказал Воробьев.