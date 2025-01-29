В Лыткарине работает дневной детский станционар

Многие жители Лыткарино не знают, что в городе есть детский дневной стационар, который работает с 2012 года. В педиатрическом стационаре оказывают помощь гражданам до 18 лет. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

«В нашем стационаре дети могут пройти обследование и лечение. Чаще всего к нам обращаются родители с заболеваниями ЖКТ, такими как гастриты, гастродуодениты, иногда язвенные болезни, а также с функциональными нарушениями кишечника и дискинезией желчевыводящих путей», — отметила заведующая дневным педиатрическим стационаром Наталья Демьянчук.

Если у ребенка много разных жалоб, родители могут обратиться в детскую поликлинику. Детская поликлиника выдает направление в дневной стационар, и здесь врачи детально рассмотрят жалобы и их причину.

В стационаре можно пройти широкий спектр анализов, включая биохимические и общеклинические исследования. Также можно сделать ЭКГ, гастроскопию и УЗИ, что позволяет своевременно поставить диагноз и назначить лечение.

Дневной стационар работает с 8:00 до 15:42.

«Чаще всего мы распределяем свою работу так, чтобы не было больших очередей. С утра приходят дети, которые уже госпитализированы и получают обследование. С 10:00 до 13:00 мы принимаем детей, которые проходят к нам по направлению. Это позволяет сократить время ожидания в очередях и получить ответы на вопросы, которые могут возникнуть у родителей», — добавила Демьянчук.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отчитался президенту России Владимиру Путину о развитии здравоохранения в регионе. Он подчеркнул, что в Подмосковье активно работает программа привлечения врачей.

«Делаем заметные стимулирующие выплаты тем, кто особенно идет в первичное звено. Стационары тоже важны, безусловно, но первичное звено, я абсолютно согласен, узкие специалисты — это на вес золота сегодня», — заявил Воробьев.