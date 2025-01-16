В Лыткарине начнет работать новый рентген-кабинет

В Лыткаринской поликлинике № 1 завершились строительные работы в обновленном рентген-кабинете. На данный момент ведется отладка и лицензирование оборудования — цифрового рентгенодиагностического комплекса «Диаком» на два рабочих места российского производства, сообщает пресс-служба администрации округа.

Данное оборудование соответствует современным требованиям визуализации и объединяет надежную технологию получения цифровых изображений высокого качества. Открытие планируется к концу февраля.

«Комплекс „Диаком“ обеспечивает горизонтальное и вертикальное перемещение излучателя с возможностью вращения на ±180 градусов, что позволяет проводить полипроекционные исследования. Размеры плавающей деки и ее перемещения, а также перемещения решетки Буки позволяют охватить все анатомические области пациента. Система предназначена для проведения широкого диапазона исследований и отличается малой стоимостью, высокой надежностью и производительностью», — сказала заместитель главного врача по поликлинической работе Надежда Шумакова.

Напомним, что в прошлом году после капитального ремонта был открыт обновленный рентген-кабинет в поликлинике № 2, который оснащен отечественным цифровым рентгенодиагностическим аппаратом Р-500 «Дуограф» на 2 рабочих места и комнатой лаборанта.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее заявил, что одним из главных запросов в сфере здравоохранения Подмосковья является оборудование.

«Когда есть врачи, очень важно, чтобы было УЗИ, рентген, маммограф, КТ, все то, что в большой поликлинике позволяет на месте поставить диагноз и дальше получить лечение», — сказал Воробьев.