В Луховицах продолжается капремонт терапевтического корпуса больницы

В Луховицах ведется капремонт пятиэтажного терапевтического корпуса окружной больницы. Работы выполняются по государственной программе Московской области «Здравоохранение Подмосковья». Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

Подрядчики занимаются фасадом, устанавливают пластиковые окна, прокладывают коммуникации и готовят помещения под отделку.

«Капремонт охватит каждый из пяти этажей здания. Он предполагает обновление помещений и инженерных коммуникаций. В палатах будет создано не более 4 мест для пациентов, отдельный душ и удобства. Корпус преобразится. Новая планировка и современное оснащение позволят повысить качество медицинских услуг», — сказал глава городского округа Сергей Тимохин.

Работы распланированы на два этапа. Это позволило медучреждению не закрываться и принимать пациентов для лечения в стационаре.

Строители планируют завершить первый этап в октябре и сдать «под ключ» 60% корпуса. В другой части здания лечатся пациенты. Как только первый этап окончится, медицинский процесс переместится в обновленные помещения, и строители займутся оставшейся частью корпуса.

Полностью капремонт корпуса подрядчики завершат к концу 2025 года.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отмечал, что Подмосковье старается обеспечивать перемены, строить те объекты, которые важны для каждой семьи.

«Школа, детский сад, поликлиника — без этого невозможно представить себе качественное пребывание в городе», — сказал Воробьев.