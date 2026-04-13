В Лобне внедряют технологии ИИ в городских поликлиниках

Технологии искусственного интеллекта начали применять в Центральной, Краснополянской и детской поликлиниках Лобни в 2026 году в рамках цифровизации здравоохранения Подмосковья, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Пилотный проект реализуется на базе Лобненской больницы. В медицинских учреждениях города уже используют нейросети для поддержки работы врачей. В ближайшее время технологии искусственного интеллекта планируют внедрить и в круглосуточном стационаре.

Главный врач больницы Виктория Тен отметила, что участие в проекте стало важным этапом для медучреждения.

«Что-то нас восхищает. С чем-то мы не соглашаемся. Но то, что Министерство здравоохранения именно нам доверило этот важнейший проект — это наша гордость. Ведь от результатов применения ИИ в нашем городе зависит, как пройдет старт программы во всем Подмосковье», — подчеркнула Виктория Тен.

Работу нейросетей в Лобненской больнице показали в сюжете Первого канала. Посмотреть материал можно по ссылке: https://www.1tv.ru/news/2026-04-11/538996

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что в регионе продолжается большая работа по модернизации медучреждений.

«Сегодня у нас в работе находится ряд поликлиник. Какие-то из них выходят из капитального ремонта уже в другом облике, с другим оборудованием, с потенциалом другим. Это, безусловно, привлекает, в том числе квалифицированные профессиональные кадры», — отметил Воробьев.