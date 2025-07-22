В Лобне продолжается модернизация системы здравоохранения

сегодня в 08:26

Глава Лобни Анна Кротова встретилась с главным врачом больницы Викторией Тен. На встрече они обсудили ключевые изменения системы здравоохранения в городском округе, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Отделение медицинской реабилитации на пятом этаже Центральной поликлиники готовится к открытию. В состав отделения войдут кабинеты физиотерапии, массажа, психолога и логопеда,тренажерный зал и дневной стационар.

Кроме того, в Лобненской городской стоматологической поликлинике на улице Чкалова появились две новые стоматологические установки. Оборудование поступило раньше срока. Каждая из них оснащена камерой, монитором и компрессором. В кабинетах учреждения был проведен ремонт.

«Теперь в стоматологических поликлиниках города работают пять современных установок. И делают они это практически бесшумно, что создает дополнительный комфорт пациентам», - отметила Анна Владимировна в своем телеграм-канале.

Также глава города сообщила, что в этом году в Лобненскую больницу поступят:

Дуоденоскоп. Это специализированный эндоскопический прибор для визуального обследования и лечения заболеваний двенадцатиперстной кишки, общего жёлчного протока и

поджелудочной железы.

Моно-биополярный хирургический электрокоагулятор. Аппарат позволит проводить операции с высокой точностью и минимальным риском повреждения тканей.

Другое современное оборудование.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что в регионе с каждым годом растет запрос на качественное медицинское обслуживание. Жители хотят, чтобы рядом находились современные поликлиники, квалифицированные доктора и доступная скорая помощь.

«Для этого мы продолжаем большую программу по обновлению первичного звена, строим новые больницы, закупаем самое современное оборудование», — заявил Воробьев.

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