В Люберецкой больнице впервые начали проводить пункцию щитовидной железы под УЗИ

Новый вид диагностики стал доступен пациентам Люберецкой больницы — пункционная биопсия узловых образований щитовидной железы. Исследование проводится под контролем УЗИ и позволяет определить характер образования — его доброкачественность или злокачественность. Ранее для выполнения такой процедуры пациентам приходилось ездить в МОНИКИ имени М. Ф. Владимирского, сообщает пресс-служба Минздрава Подмосковья.

«Пункция щитовидной железы является «золотым стандартом» в диагностике узловых образований и позволяет с высокой достоверностью исключить или подтвердить онкологическую патологию, что определяет дальнейшую тактику ведения пациента. Запуск этого вида исследования в стенах нашего медучреждения — это значимый шаг в развитии онконастороженности и эндокринологической службы в целом. Теперь наши пациенты могут в короткие сроки без выезда за пределы округа пройти исследование, необходимое для постановки точного диагноза», — сказала заведующая поликлиникой № 13 Люберецкой больницы Антонина Александрова.

Исследование выполняется бесплатно, по полису ОМС. На него направит лечащий врач при наличии медицинских показаний. Записаться к специалисту на прием можно через портал «Здоровье», по номеру тел. 122, через инфомат в поликлинике или чат-бот в Telegram.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев подчеркнул, что первичное звено здравоохранения должно выполнять запрос жителей Подмосковья. Власти региона всегда работали над тем, чтобы привлекать медиков на работу.

«И главы (горокругов — ред.), и Минздрав задействованы в том, чтобы все специалисты в поликлиниках присутствовали, были укомплектованы, разные технологические решения ищем для того, чтобы первичное звено выполняло запрос жителей», — сказал Воробьев.