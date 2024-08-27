В Ленинском округе стартовала кампания по вакцинации от гриппа

Жители Ленинского городского округа уже могут обращаться в структурные подразделения Видновской клинической больницы, чтобы сделать прививку от сезонного гриппа. В учреждение поступила первая партия вакцины, прививочная кампания началась в плановом режиме. Об этом сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.

«Мы получили современные отечественные вакцины „Совигрипп“, „Ультрикс Квадри“ (для детей) и „ФЛЮ-М“. Все они зарегистрированы в России в установленном порядке и содержат актуальные штаммы вируса, рекомендованные ВОЗ. Вакцины идентичны, отличаются только их компании-производители. После иммунизации риск заражения гриппом снижается в среднем на 80-90%», — сказала врач-эпидемиолог Видновской клинической больницы Ольга Ненастина.

Медики планируют до 1 декабря 2024 года привить 40 тыс. детей и 74,5 тыс. взрослого населения Ленинского округа. Поставить вакцину можно бесплатно во всех поликлиниках и амбулаториях Видновской больницы или в мобильном центре здоровья в парке «Апаринки». Запись на вакцинацию ведется через портал госуслуг Московской области или по номеру телефона 122. Перед процедурой обязательно необходимо пройти осмотр терапевта или педиатра.

«Дети, посещающие детские сады и школы, могут пройти вакцинацию прямо в своем учреждении. Для этого родителям необходимо подписать согласие на медицинскую процедуру», — рассказали в пресс-службе.

Противопоказаниями для вакцинации являются острые стадии любых заболеваний, а также аллергия на белковые препараты. Здоровым людям врачи советуют сделать прививку от гриппа как можно раньше, чтобы к началу сезона заболеваемости успел сформироваться иммунитет. Обычно это происходит в течение двух недель.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев подчеркнул, что первичное звено здравоохранения должно выполнять запрос жителей Подмосковья. Власти региона всегда работали над тем, чтобы привлекать медиков на работу.

«И главы (горокругов — ред.), и Минздрав задействованы в том, чтобы все специалисты в поликлиниках присутствовали, были укомплектованы, разные технологические решения ищем для того, чтобы первичное звено выполняло запрос жителей», — сказал Воробьев.