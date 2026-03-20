В Ленинском округе Подмосковья автоинспекторы провели урок для мам

Сотрудники Госавтоинспекции провели занятие для пациенток послеродового отделения Видновского перинатального центра в Ленинском округе. Молодым мамам напомнили правила перевозки новорожденных в автомобилях и рассказали, как выбрать детское кресло, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.

Инспекторы организовали интерактивную встречу в акушерском отделении и подробно объяснили, как правильно перевозить малышей. Особое внимание уделили выбору автокресла с учетом веса, роста и возраста ребенка, а также использованию системы крепления Isofix.

«Приобретайте кресло в соответствии с весом, ростом и возрастом ребенка, используя элементы удерживающего устройства Isofix. Во время движения с малышом в автомобиле необходимо установить люльку на переднем пассажирском сидении против движения, отключив подушку безопасности. Несколько простых действий помогут сберечь здоровье ребенка и сделать семейные путешествия более безопасными», — отметила инспектор группы пропаганды БДД Госавтоинспекции УМВД России по Ленинскому городскому округу Ирина Чекмарева.

По словам одной из участниц встречи, инспекторы раздали памятки с рекомендациями по выбору автокресел для новорожденных.

«Инспекторы раздали нам памятки с подробной инструкцией, какие виды автокресел лучше приобрести для нашей новорожденной малышки. Теперь не ошибемся с покупкой и будем смело возить дочку в автомобиле», — рассказала молодая мама.

В завершение мероприятия сотрудники Госавтоинспекции вручили женщинам световозвращающие элементы и наклейки для автомобилей с напоминанием о важности использования детских удерживающих устройств.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что работа сотрудников Госавтоинспекции — это ответственность за жизни людей и гарантия безопасности на дорогах.

«По нашим трассам каждый день ездят миллионы автомобилей. Несмотря на это, в регионе снижается аварийность на дорогах — за 10 лет на 60%. В этом большая заслуга современных технологий и тех, кто честно и добросовестно делает свою работу», — написал Воробьев.