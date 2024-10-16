В Ленинский округ поступило новое физиотерапевтическое оборудование

Поставка нового современного оборудования позволила возобновить работу физиотерапевтического кабинета во врачебной амбулатории в поселке Горки Ленинские. Здесь будут принимать пациентов с заболеваниями органов дыхания, кожи и другими диагнозами, а также помогать восстанавливаться после травм. Об этом рассказали в пресс-службе администрации Ленинского городского округа.

«С помощью нового физиотерапевтического оборудования возможно снять постоперационные воспалительные изменения, отеки, последствия травм, растяжений и ушибов, болевой синдром. Таким образом мы можем помочь пациенту быстрее восстановиться. Также в кабинете физиотерапии проводится лечение невритов, остеохондроза, миопии, гайморита, синусита, сколиоза, артроза, парезов, параличей, пяточных шпор, артрита, артроза, заболеваний кожи, внутреннего уха, трофических язв, ангин, неврозов, миозита, бурсита, варикозной болезни, гастрита, гипертонической болезни и других заболеваний», — приводятся в сообщении слова заведующей отделением восстановительного лечения клинической больницы Ленинского округа Светланы Малиновской.

Она уточнила, что с помощью нового оборудования можно применять следующие методы лечения: магнитотерапию, ультразвуковую терапию, гальванизацию, электрофорез, терапию короткими ультрафиолетовыми волнами и синусоидальными модулированными токами.

В пресс-службе клинической больницы в Видном отметили, что на сегодняшний день все кабинеты физиотерапии в стационаре, поликлиниках и амбулаториях Ленинского городского округа полностью оснащено современным высокотехнологичным оборудованием. Работа по его замене началась в 2023 году в рамках региональных программ «Здравоохранение Подмосковья», «Модернизация первичного звена здравоохранения» и муниципальной программы. Всего за это время было закуплено свыше 100 единиц медтехники.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее заявил, что одним из главных запросов в сфере здравоохранения Подмосковья является оборудование.

«Когда есть врачи, очень важно, чтобы было УЗИ, рентген, маммограф, КТ, все то, что в большой поликлинике позволяет на месте поставить диагноз и дальше получить лечение», — сказал Воробьев.