В Кузбассе продлили режим повышенной готовности из-за коронавируса

сегодня в 14:43

Губернатор Кузбасса Илья Середюк официально подписал постановление и продлил срок действия ограничительных мероприятий в регионе, сообщает Сiбдепо .

Согласно информации, которая была опубликована на сайте администрации правительства Кемеровской области, режим повышенной готовности продлен до 28 февраля 2025 года с целью предотвращения распространения Covid-19. Губернатор взял под контроль исполнение данного постановления.

Как свидетельствуют данные Центра ситуационного мониторинга по коронавирусной инфекции, на 30 января в Кузбассе зарегистрировано 5 новых случаев заражения вирусом.

Ранее сообщалось, что в Кузбассе несколько классов школ и группы детских садов были переведены на дистанционное обучение из-за распространения ОРВИ.