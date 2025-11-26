В Кузбассе ожидают новую партию вакцины от гриппа до конца ноября

Губернатор Кузбасса Илья Середюк сообщил, что до конца ноября в регион поступит еще 257 тысяч доз вакцины от гриппа, сообщает Сiбдепо .

Губернатор Кузбасса Илья Середюк в прямом эфире ответил на вопрос жителей о дефиците вакцины от гриппа в осенний период. По его словам, для региона было закуплено 1,2 млн доз вакцины, из которых почти 320 тысяч предназначалось для детей.

«На сегодняшний день все они израсходованы, до конца ноября планируется поступление еще 257 тысяч доз», — уточнил Илья Середюк.

Глава региона отметил, что власти продолжают контролировать ситуацию с обеспечением вакциной и предпринимают меры для своевременного пополнения запасов.

