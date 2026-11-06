В Красногорске открыли поликлинику на 150 посещений в смену

Новая поликлиника в деревне Глухово городского округа Красногорск начала принимать взрослых и детей. Она рассчитана на 150 посещений в смену и будет обслуживать почти 10 тыс. жителей, включая 3 тыс. детей, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.

Поликлиника вошла в состав Красногорской клинической больницы. Помощь здесь будут получать жители деревень Глухово, Поздняково, Михалково, села Николо-Урюпино, поселков Ильинское-Усово и Инженерный-1.

«Сегодня начала работать новая поликлиника в деревне Глухово в Красногорске. Благодаря ее открытию медицинская помощь станет доступнее для почти 10 тыс. жителей, в том числе 3 тыс. детей», — рассказал заместитель председателя правительства Московской области — министр здравоохранения региона Максим Забелин.

Прием уже ведут терапевт, педиатр и врачи неотложной помощи. Пациентам доступны вакцинация, забор крови и электрокардиография. Кабинеты узкопрофильных специалистов начнут работать по мере укомплектования штата.

«Мы уверены, что новое учреждение станет важным центром притяжения для жителей близлежащих населенных пунктов и поможет нам еще эффективнее решать задачи по укреплению здоровья населения», — сказал главный врач Красногорской клинической больницы Бутай Бутаев.

Адрес поликлиники: городской округ Красногорск, деревня Глухово, улица Романовская, дом 3. Запись доступна через чат-бот «Денис» в мессенджере «МАКС» https://max.ru/eregistratura_mo_bot, региональный портал госуслуг «Здоровье» https://zdrav.mosreg.ru/, по телефону горячей линии 122 или через приложение «Добродел Здоровье».

Доступная медицинская помощь — одна из задач нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь». Он заботится о возможностях для развития медицины по всей стране: строятся поликлиники, обновляются больницы, закупается современное оборудование, врачам помогают совершенствовать профессиональные навыки. В том числе местные хирурги стажируются в ведущих научных центрах, чтобы жители могли получать передовое лечение.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее обратил внимание на важность работы первичного звена здравоохранения.

«Мы и дальше будем осуществлять и строительство, и капитальный ремонт поликлиник. Это часто подчеркивает наш президент (Владимир Путин — ред.). Именно работа первичного звена», — сказал Воробьев.