В Королеве удалили 8-сантиметровую опухоль через разрез около 3 см

Хирурги Королевской клинической больницы удалили 80-летней пациентке опухоль, сдавливавшую сердце и крупнейшие сосуды. Женщину выписали домой на шестые сутки после малоинвазивной операции, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Пациентка приехала из Ярославля в Королев для хирургического лечения. Опухоль переднего верхнего средостения размером около 8 см сдавливала сердце и крупнейшие магистральные сосуды.

«Основная техническая трудность заключалась в том, чтобы через минимальный доступ, под видеоассистенцией отделить опухоль от таких жизненно важных структур, как сердце, легочная артерия, аорта, не повредив их. Подобные вмешательства в учреждении стали возможны благодаря особенному вниманию к развитию и оснащенности онкологической службы со стороны руководства», — сообщил заведующий отделением торакальной онкохирургии Умар Батиев.

Несмотря на возраст пациентки, размер и опасное расположение новообразования, врачи применили однопортовую торакоскопическую хирургию. Опухоль удалили через единственный разрез длиной около 3 см. Такой подход позволяет снизить хирургическую травму, уменьшить послеоперационную боль и ускорить восстановление. На шестые сутки пациентку выписали домой в прекрасном состоянии.

«Для нас принципиально важно, чтобы пациенты могли получать современную и высокотехнологичную медицинскую помощь независимо от возраста. Данный случай наглядно демонстрирует, каких результатов можно добиться благодаря профессионализму специалистов, внедрению передовых хирургических методик и последовательному развитию материально-технической базы больницы», — подчеркнул главный врач Королевской клинической больницы Эдуард Шпилянский.

Главврач также отметил, что задача больницы — не только успешно проводить сложные операции, но и обеспечивать бережное лечение и быстрое восстановление.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что в регионе особое внимание уделяют всему, что касается здравоохранения — капремонт и оснащение медучреждений высокотехнологичным оборудованием. По его словам, задача властей, чтобы в каждом муниципалитете Подмосковья жители могли получить квалифицированную медпомощь.

«Мы оснастили наши больницы и поликлиники 7,5 тыс. единиц медоборудования, в том числе 80 — тяжелого. Важно не сбавлять темп, мы поставили 17 единиц тяжелой техники взамен устаревшей, в том числе маммографы, флюорографы и т. д. Обеспечим наши медучреждения 32 рентген-аппаратами С-дуга, которые позволяют врачам делать снимки прямо во время сложных операций. Некоторые из них уже начали поступать в подмосковные больницы, например, в Дубне и Серебряных Прудах», — заявил губернатор.