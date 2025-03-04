В Королеве пройдет донорская акция 10 марта

В понедельник, 10 марта, в городском округе Королев состоится общегородская акция «Спасибо, донор!». Мероприятие организуют специалисты Московского областного центра крови совместно с отделением переливания крови Королевской больницы и молодежным центром «Космос» в ЦДК им. М. И. Калинина с 9:00 до 12:00, сообщает пресс-служба администрации округа.

«Мы ведем подготовку к первой в текущем году общегородской донорской акции, в Королеве мы проводим их регулярно. Главное преимущество таких мероприятий состоит в том, что они в значительной степени помогают пополнять запасы крови и привлекают дополнительное внимание общества к важной миссии, которую выполняют доноры, ведь донорская кровь в больнице нужна постоянно. Процедуру проведут врачи Московского областного центра крови. Как правило, это занимает около 10-15 минут и осуществляется в максимально комфортных для донора условиях», — сказал главный врач Королевской больницы Эдуард Шпилянский.

Стать донором крови сможет любой желающий совершеннолетний гражданин РФ весом более 50 кг, не имеющий противопоказаний к донации.

Необходима предварительная регистрация по ссылке.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что медучреждения региона должны соответствовать пожеланиям жителей и получать положительные оценки.

«Мы ведем большую работу, которая направлена на то, чтобы оценка деятельности здравоохранения и в первичном звене, и в стационарах была положительной», — сказал Воробьев.