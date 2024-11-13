В Коломну приедут мобильные бригады медицинских специалистов

сегодня в 15:24

Сотрудники Коломенской больницы подготовили график приема пациентов в фельдшерско-акушерских пунктах (ФАПах) сельских населенных пунктов на ноябрь, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Выездные бригады врачей различных специальностей посетят такие населенные пункты, как Бояркино, Парфентьево, Первомайский, Редькино, Полурядинки и Возрождение.

Заместитель главного врача Коломенской больницы по поликлиническому разделу работы Татьяна Чернышева рассказала, что в ноябре жители коломенских сел и деревень смогут получить консультацию эндокринологов и офтальмологов.

В частности, мобильные бригады 12 ноября уже посетили Бояркинскую участковую больницу (офтальмолог). На очереди: 15 ноября — ФАП Парфентьевский (офтальмолог и эндокринолог), 19 ноября — ФАП Первомайский (эндокринолог) и Редькинскую амбулаторию (офтальмолог), 21 ноября — ФАП Возрождение (эндокринолог) и Полурядинскую амбулаторию (эндокринолог).

Также запланированы визиты врачей: 26 ноября — офтальмолога в Полурядинскую амбулаторию, а 28 ноября — эндокринолога в Редькинскую амбулаторию.

Прием будет проводиться только по предварительной записи. Пациентам рекомендуется предупредить своих фельдшеров о желании посетить узкопрофильного специалиста.

В первую очередь на прием пригласят пациентов, которые регулярно наблюдаются у профильных врачей, а также тех, кому требуется уточнение диагноза и корректировка лечения после предыдущих обследований.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал, что систему здравоохранения в регионе продолжат развивать, важно прислушиваться в этом к мнению медиков.

Губернатор также подчеркивал, что в регионе будут продолжаться строительство новых больниц и поликлиник, закупка современного оборудования, цифровизация услуг — все то, что делает поход к врачу или прием пациента еще более комфортным.