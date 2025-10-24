В Коломне прошел ежегодный конкурс мастерства водителей скорой медицинской помощи

Организатором соревнований выступила Московская областная станция скорой медицинской помощи. Водители состязались на специальной площадке в трех «номинациях»: знание Правил дорожного движения, знание медицинской комплектации и использование оборудования автомобиля «скорой», мастерство вождения. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава Подмосковья.

«В финал вышли 18 водителей подразделений Подмосковной скорой. Все они — профессионалы, в очередной раз доказавшие это на всех этапах конкурса. Молодцы! Среди них нет случайных людей. Медики выездных бригад могут только порадоваться за них и в очередной раз убедиться, что они доверяют себя, свою работу и пациентов настоящим мастерам», — сказал главный врач Московской областной станции скорой медицинской помощи Константин Маслов.

После теоретической части программы водители демонстрировали свое умение в маневрировании на автоплощадке с помехами, максимально приближенной к городским условиям. Так, ширина «коридора» трассы здесь была минимальной — не более 10 см от габаритов машины. Лучшим водителем скорой помощи Московской области стал шофер с Ликино-Дулевской подстанции Павел Костин. Он получил кубок и премию в размере 100 тысяч рублей. Денежными призами были поощрены и водители, занявшие II и III места.

«На „скорой“ работаю два года. До этого десять лет был дальнобойщиком. Хочу получить медицинское образование — стать медбратом. Буду учиться заочно. Почему решил? На вызовах часто приходится помогать медикам спасать людей. Уверен, что тоже так смогу», — сказал чемпион областного конкурса водителей «скорой» Павел Костин.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что в регионе с каждым годом растет запрос на качественное медицинское обслуживание. Жители хотят, чтобы рядом находились современные поликлиники, квалифицированные доктора и доступная скорая помощь.

«Для этого мы продолжаем большую программу по обновлению первичного звена, строим новые больницы, закупаем самое современное оборудование», — заявил Воробьев.