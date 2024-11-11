В Коломне по просьбе жителей откроют физиокабинет

На встрече с главным врачом Коломенской больницы свои вопросы и пожелания по работе поликлиники в Песках оставили более 30 сельчан. Среди озвученных коллективных просьб — вернуть дневной стационар, возобновить работу рентгена и открыть детский кабинет забора крови. Об этом сообщает пресс-служба администрации горокруга.

«Все вопросы вместе с профильными заместителями взяли в работу. Уже сейчас могу сказать, что в ближайшее время в процедурном кабинете забор крови будет производиться не только взрослым, но и детям. До конца года планируем возобновить работу физиокабинета. Более внимательный подход требуется к возобновлению работы дневного стационара и рентгена. Эти вопросы пока оставляем открытыми», — отметил главный врач Николай Макаров.

Кроме того, по просьбам участников встречи узкие специалисты теперь будут приезжать в Песковскую поликлинику. Выездные приемы внесут в график Коломенской больницы.

До конца года главный врач Коломенской больницы Николай Макаров лично посетит все сельские поликлиники и амбулатории городского округа.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал, что систему здравоохранения в регионе продолжат развивать, важно прислушиваться в этом к мнению медиков.

Губернатор также подчеркивал, что в регионе будут продолжаться строительство новых больниц и поликлиник, закупка современного оборудования, цифровизация услуг — все то, что делает поход к врачу или прием пациента еще более комфортным