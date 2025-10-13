В клубе «Активное долголетие» в Химках проведут вакцинацию от гриппа

В клубе «Активное долголетие» в Химках проведут вакцинацию от гриппа, передает пресс-служба администрации муниципалитета.

Вакцинация — единственный надежный способ защиты от инфекции. 16 октября жители Химок смогут обезопасить себя и сделать прививку в местном отделении клуба «Активное долголетие».

Предварительная запись не требуется, достаточно иметь при себе паспорт и полис ОМС. Перед процедурой врач проведет обязательный осмотр пациента, уточнит историю болезней и проверит наличие противопоказаний к прививке.

Любой желающий сможет сделать прививку с 10:00 до 12:00 в клубе «Активное долголетие» по адресу: улица Кирова, владение 24.

«В Химки уже завезли партии препаратов против новых штаммов вирусов, которые эпидемиологи прогнозируют в этом осенне-зимнем сезоне. Прививку против гриппа делают отечественными вакцинами. По результатам многочисленных исследований наши лекарства доказали свою безопасность и эффективность. Прививаться я рекомендую всем: и взрослым, и детям. Особенное внимание стоит уделить людям с хроническими заболеваниями», — поделилась заведующая поликлиникой № 7, депутат Ирина Спирина.

Кроме того, вакцинироваться можно в любой поликлинике округа. С начала осени прививку сделали более 64 тысяч химчан, из них свыше 17 тысяч — дети.

Как отметил губернатор региона Андрей Воробьев, в Московской области становится меньше жалоб на здравоохранение, а качество оказываемой гражданам помощи — выше.

«Приятно видеть, что год от года жители все выше оценивают здравоохранение. Жалоб, как мы замечаем, становится меньше», — сообщил глава региона.