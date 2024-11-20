В Клину запустили акцию «Коробка храбрости» для юных пациентов

В Клину стартовала акция «Коробка храбрости» для юных пациентов поликлиники и стационара Клинской детской больницы. Это традиционная акция партии «Единая России», сообщает пресс-служба администрации горокруга.

В «Коробку храбрости» можно принести детские игрушки, кроме мягких, машинки и куклы, игровые наборы и настольные игры, пазлы и головоломки, конструкторы, наборы для творчества, книги и раскраски. Товары должны быть новые и в заводской упаковке.

После окончания акции 1 декабря партийцы передадут собранное в «Добрые комнаты» детской поликлиники и больницы на Красной.

Передача подарков маленьким пациентам всегда становится отдельным праздником. Все ребята честно говорят, что не боятся уколов, любят и уважают своих докторов, а все необходимые процедуры выполняют мужественно и с пониманием.

Сбор игрушек и книг проводится по адресу: Клин, ул. Карла Маркса, д. 70/1, офис местного отделения партии «Единая Россия» с 10:00 до 16:00 по будням до 1 декабря.

Участвовать в этой акции «Единой России» могут все желающие.

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