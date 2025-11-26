В Клину впервые запущено российское кардиокресло с ИИ

Инновационное медоборудование в единственном экземпляре заработало в поликлинике № 2 на Бородинском проезде в Клину. Для удобства пациентов его установили в зоне регистратуры. Доступное, без предварительной записи к врачу, кресло с кардиоскринингом можно использовать самостоятельно в любое время и в любом возрасте.

Теперь не нужно брать талоны, обращаться за помощью к медперсоналу или раздеваться для исследований. Новое отечественное кардиокресло с ИИ доступно для тех, кому нужно проверить сердце: в нем встроен мини-кардиограф, которым легко пользоваться. Все, что требуется — это сесть ровно, ввести на экране номер телефона, ФИО, год рождения, рост и вес. Затем нажать «Старт», взять электродные пояса на подлокотниках и спокойно сидеть минуту. Голосовой помощник сопровождает процедуру, исключая путаницу.

После этого ЭКГ автоматически анализируется с помощью ИИ. Если нарушений ритма сердца не обнаружено, пользователь получает в СМС расшифрованный результат. При выявлении изменений искусственный интеллект пересылает информацию врачу, который дополнительно просматривает ЭКГ и приглашает на прием. Врач видит все показатели, включая потенциальные риски.

Легкое и мобильное, кресло можно перемещать в поликлиники, на выездные диспансеризации, в ФАПы, спортзалы и отдаленные учреждения. Уникальность системы — ее высокая точность (до 99,4%) выявления нарушений: ритмов, ранних сокращений сердца, ишемии, гипертонии и диабета. Особое внимание уделяется анализу интервала QT — важного фактора внезапной смерти.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев высказал слова благодарности руководителям медицинских учреждений, помогающих детям, и командам педиатров.

«Нисо Джумаевна (Одинаева — директор, председатель ученого совета НИКИ детства, главный педиатр Минздрава Московской области — ред.), хочу вам и вашей команде сказать слова благодарности, вы постоянно стараетесь внедрять новое, это новое мы видим, как отражается на здоровье детей. <…> Я хочу поблагодарить вас, Лео Антонович (Бокерия — президент НМИЦ ССХ им. А. Н. Бакулева, академик РАН, главный внештатный специалист — сердечно-сосудистый хирург Минздрава России — ред.). Впервые я был у вас в центре Бакулева и видел в кувезах (детей — ред.), которых оперируют и спасают им жизни», — сказал Андрей Воробьев.