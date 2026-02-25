В Клину центр нейрокоррекции получил президентский грант

Центр нейрокоррекции и логопедии «Лого-Знайка» в Клину выиграл грант президентского фонда на реализацию проекта «Мягкое сердце» для детей с особенностями развития. Занятия для участников будут бесплатными, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Проект «Мягкое сердце» рассчитан на детей от 4 до 12 лет. Обучение организуют в мини-группах по пять человек. Одно занятие длится три академических часа, с детьми работают коррекционный педагог и тьютор.

«Программа разделена на тематические блоки, каждый из которых направлен на развитие конкретной когнитивной функции: речи, мышления, памяти и внимания. Ключевым инструментом на каждом занятии выступает инновационный мягкий конструктор, с помощью которого дети закрепляют полученные знания. Например, отрабатывают образ буквы или образ цифры», — пояснила клинический психолог, управляющая центра нейрокоррекции и логопедии «Лого-Знайка» Александра Хапаева.

Помимо основных занятий предусмотрены упражнения в реабилитационном комплексе «Дом совы», а также работа в сенсорной комнате со специалистом по адаптивной физкультуре.

Сейчас идет сбор заявок и формирование базы участников. Проект ориентирован на детей с СДВГ, дефицитом внимания, задержкой психического и речевого развития, расстройствами аутистического спектра и умственной отсталостью. Записаться на бесплатные занятия можно по телефону +7 (905) 553-69-13.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что в новом детском клиническом центре имени Леонида Рошаля работают 1 200 высококвалифицированных специалистов, по-настоящему влюбленных в свой род деятельности.

«В команде — ведущие специалисты: лидеры в педиатрии, хирургии, реабилитации, диагностике. Большинство из них из Москвы и Московской области», — подчеркнул глава региона, отметив, что есть врачи и из других российских субъектов.