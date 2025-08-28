В Клину стартовала ежегодная прививочная кампания

В медицинские учреждения городского округа Клин завезли порядка 10 тысяч доз вакцин. Прививку от гриппа можно сделать во всех поликлиниках города, а также сельских амбулаториях и фельдшерско-акушерских пунктах. В дальнейшем будут организованы мобильные медицинские комплексы для вакцинации населения на городских площадках, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Для прохождения процедуры предварительная запись к врачу не требуется. Достаточно обратиться в регистратуру, где пациента направят на прием к участковому терапевту. Если нет противопоказаний, то можно сделать прививку в тот же день.

«Осложнения от гриппа могут представлять серьезную угрозу здоровью. Одно из самых опасных последствий — пневмония. Она развивается, когда вирус поражает легочную ткань, вызывая ее воспаление. Это состояние опасно снижением уровня кислорода в организме и требует срочной медицинской помощи», — рассказал исполняющий обязанности заведующего поликлиникой № 2 Клинской больницы Андрей Чернов.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отчитался президенту России Владимиру Путину о развитии здравоохранения в регионе. Он подчеркнул, что в Подмосковье активно работает программа привлечения врачей.

«Делаем заметные стимулирующие выплаты тем, кто особенно идет в первичное звено. Стационары тоже важны, безусловно, но первичное звено, я абсолютно согласен, узкие специалисты — это на вес золота сегодня», — заявил Воробьев.