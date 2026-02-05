В Клинской больнице провели 104 тыс телемедицинских консультаций в 2025 г

В 2025 году в Клинской больнице провели 104 тысячи телемедицинских консультаций для взрослых и детей, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Телемедицина позволяет пациентам получать медицинские консультации дистанционно с помощью цифровых технологий. Такой формат особенно востребован среди жителей Клина: за прошлый год в больницу поступило более 100 тысяч обращений.

Заведующий поликлиникой №2 Андрей Чернов отметил, что первичный прием врачи рекомендуют проходить очно, поскольку для постановки точного диагноза необходим осмотр и сбор анамнеза. Однако для последующих консультаций дистанционный формат удобен как для пациентов, так и для специалистов.

В январе 2026 года через телемедицинские сервисы было зарегистрировано около 1 800 обращений. Онлайн-консультации проводят терапевты, педиатры, акушеры, фельдшеры и другие специалисты. Чаще всего пациенты обращаются по вопросам оформления и продления льготных рецептов, решения о госпитализации после дообследования, а также для наблюдения и коррекции лечения хронических заболеваний.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что за последние годы Подмосковье существенно внедрило «цифру» в различные отрасли — здравоохранение (запись к врачу, телемедицина, планшеты для работы бригад скорой помощи), общественный транспорт (безналичная оплата, возможность видеть, когда придет автобус), образование (запись в школу или детский сад, школьный дневник). Все эти функции очень удобны людям.

«Обратная связь от жителей, которая стоит во главе угла, позволяет сегодня в Московской области видеть актуальную карту, актуальное меню проблем каждого населенного пункта. Это позволяет власти оперативно реагировать», — сказал Воробьев.