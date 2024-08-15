В клиники Реутова привлекли молодых специалистов

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сегодня в 22:58

В Реутове 35 молодых врачей получили государственную поддержку, сообщили в пресс-службе муниципалитета.

Штат Реутовской клинической больницы насчитывает около четырёхсот специалистов разного профиля. 35 из которых — молодые профессионалы. Это врачи хирурги, неврологи, окулисты, стоматологи, терапевты, педиатры и инфекционисты.

Молодые специалисты получают поддержку, например, возможность участия в программе «Социальная ипотека». В округе действует компенсация на частичную оплату арендой платы. Её сумма около 20 тысяч рублей.

Для молодых специалистов предусмотрены выплаты в размере 15 тыс. рублей. В округе помогает новым врачам подъёмными — 200 тыс. рублей.