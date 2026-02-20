В Японии одобрили препарат на основе iPS-клеток для лечения болезни Паркинсона
В Институте по исследованию и применению iPS-клеток при университете Киото рассказали, что в Японии одобрено ограниченное использование препарата, разработанного с использованием индуцированных плюрипотентных стволовых клеток (iPS-клеток), для лечения болезни Паркинсона, сообщает «Царьград».
Руководитель института Дзюн Такахаси охарактеризовал данное решение как значительный шаг вперед.
«Мы сделаем все возможное, чтобы этот метод лечения как можно скорее стал стандартной опцией, которой доверяют», — заявил он.
Созданное лекарство включает нервные клетки, выращенные из iPS-клеток. Их планируется трансплантировать пациентам, страдающим от болезни Паркинсона.
В апреле 2025 года Киотский университет обнародовал результаты клинических испытаний. Было установлено, что у ряда участников после имплантации клеток произошли улучшения в состоянии.
В августе фармацевтическая компания Sumitomo Pharma подала запрос на регистрацию продукта, который рассматривался в ускоренном порядке. Кроме того, частичное разрешение было выдано еще одному препарату на основе iPS-клеток, предназначенному для терапии ишемической кардиомиопатии. На сегодняшний день оба этих терапевтических средства не имеют аналогов в мире.
