В Японии одобрили препарат на основе iPS-клеток для лечения болезни Паркинсона

В Японии против болезни Паркинсона будут применять препарат из стволовых клеток

В Институте по исследованию и применению iPS-клеток при университете Киото рассказали, что в Японии одобрено ограниченное использование препарата, разработанного с использованием индуцированных плюрипотентных стволовых клеток (iPS-клеток), для лечения болезни Паркинсона, сообщает «Царьград» .

Руководитель института Дзюн Такахаси охарактеризовал данное решение как значительный шаг вперед.

«Мы сделаем все возможное, чтобы этот метод лечения как можно скорее стал стандартной опцией, которой доверяют», — заявил он.

Созданное лекарство включает нервные клетки, выращенные из iPS-клеток. Их планируется трансплантировать пациентам, страдающим от болезни Паркинсона.

В апреле 2025 года Киотский университет обнародовал результаты клинических испытаний. Было установлено, что у ряда участников после имплантации клеток произошли улучшения в состоянии.

В августе фармацевтическая компания Sumitomo Pharma подала запрос на регистрацию продукта, который рассматривался в ускоренном порядке. Кроме того, частичное разрешение было выдано еще одному препарату на основе iPS-клеток, предназначенному для терапии ишемической кардиомиопатии. На сегодняшний день оба этих терапевтических средства не имеют аналогов в мире.

