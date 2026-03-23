В Истре установили УЗИ-аппарат экспертного класса за 16 млн рублей

Современный УЗИ-аппарат экспертного класса поступил в Истринскую клиническую больницу Подмосковья по проекту «Здравоохранение Подмосковья». Оборудование стоимостью более 16 млн рублей расширит возможности диагностики, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.

Новый аппарат предназначен для проведения трансторакальной и чреспищеводной эхокардиографии. Основной акцент сделан на выявлении кардиологических патологий. Также оборудование позволяет проводить исследования сосудов, органов брюшной полости, в гинекологии и урологии.

Преимущество аппарата экспертного класса — более четкая визуализация по сравнению с портативными и премиальными системами. Это дает возможность получать точные показатели и выявлять патологии клапанов и миокарда на ранних стадиях.

«Чреспищеводный датчик мы используем для исследования ушка левого предсердия, чтобы исключить тромбоз перед восстановлением ритма, а также при подозрении на инфекционный эндокардит. Кроме того, он незаменим для обследования пациентов с протезированными клапанами: трансторакально механические клапаны визуализируются плохо, а через пищеводный датчик мы хорошо видим и сам клапан, и его функцию», — отметил заведующий терапевтическим отделением № 1 Давид Агабабян.

Он добавил, что оборудование экспертного класса позволяет выявлять даже малые пороки, которые могут остаться незамеченными при стандартном исследовании. Это повышает точность диагностики и помогает врачам своевременно подбирать эффективную тактику лечения.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее заявил, что одним из главных запросов в сфере здравоохранения Подмосковья является оборудование.

«Когда есть врачи, очень важно, чтобы было УЗИ, рентген, маммограф, КТ, все то, что в большой поликлинике позволяет на месте поставить диагноз и дальше получить лечение», — сказал Воробьев.