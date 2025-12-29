В Госдуме заявили о готовности России к новым эпидемиям

Зампред комитета Госдумы по охране здоровья Татьяна Соломатина заявила, что Роспотребнадзор готов противостоять любым гипотетическим эпидемиям, а глава ведомства Анна Попова подчеркнула готовность к инфекциям опаснее COVID-19, сообщает Газета.ru .

Глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что ведомство готово справиться с эпидемиями, которые могут быть опаснее COVID-19. По словам зампреда комитета Госдумы по охране здоровья Татьяны Соломатиной, речь идет о гипотетических вирусах, а не о конкретных угрозах для граждан.

«Безусловно, речь идет как раз о тех инфекциях, которые могут возникнуть. И Анна Попова как раз говорит о потенциальных инфекциях, к которым Роспотребнадзор Российской Федерации сегодня готов», — пояснила Соломатина.

Зампред комитета Госдумы по охране здоровья Алексей Куринный отметил, что уже существуют вирусы, которые теоретически могут начать распространяться. Он перечислил африканские геморрагические лихорадки и вирусы, поражающие бронхолегочную систему, а также указал на риск появления новых штаммов известных респираторных инфекций и угрозу искусственного создания опасных инфекций.

23 декабря в Роспотребнадзоре сообщили, что вирус COVID-19 перестал быть пандемическим и стал сезонным. 28 декабря Анна Попова заявила, что Россия готова к более опасным эпидемиям без введения самоизоляции и ограничений.

