В голову надуло: врач рассказала об опасности весеннего переохлаждения

Врач-терапевт Скандинавского центра здоровья Ольга Чистик заявила, что переохлаждение головы весной ведет к проблемам со здоровьем: воспалению тройничного или лицевого нервов, снижению местного иммунитета, особенно при хроническом отите или гайморите, спазму мышц и сосудов и мигреням, сообщает «Секрет фирмы» .

В марте и апреле особенно опасно переохлаждение головы из-за резких перепадов температуры, сезонного ослабления иммунитета, нехватки витаминов, особенно C и D, а также аллергии и повышенной влажности: сырость и пыльца усиливают воспалительные процессы.

По словам врача, серьезные случаи отличаются от простуды сильной, интенсивной, стреляющей или односторонней болью, нарушением координации, обмороками или рвотой, температурой выше 38 градусов и онемением лица. Во всех этих случаях следует срочно обратиться за медицинской помощью.

Также бдительность следует проявить, если симптомы длятся дольше 7 дней или резко усиливаются. Следует сразу же исключить бактериальные осложнения и неврологические патологии.