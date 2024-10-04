В гинекологическое отделение стационара Рузы поступило новое оборудование

В гинекологическом отделении стационара г. Руза введена в эксплуатацию и активно применяется в работе новая гистероскопическая стойка. Получение нового оборудования позволило улучшить качество проводимых диагностических и хирургических манипуляций, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Диагностическая манипуляция проводится благодаря офисному гистероскопу, представляющего собой тонкий инструмент диаметром 5 мм с камерой на одном и источником света на другом его конце. С его помощью визуально исследуется внутренняя полость матки, что позволяет выявить аномалию развития, различные заболевания, полипы, миомы с ростом в полость матки, воспалительные процессы и трубный фактор бесплодия. Офисная гистероскопия широко применяется для молодых пациенток, так как позволяет избежать травматизацию шейки матки и часто используется репродуктологами как этап подготовки к ЭКО.

«Хирургические манипуляции проводятся гистероскопом большего диаметра — 10 мм. С его помощью выполняются лечебно-диагностические манипуляции: удаление полипов, синехий (спаек), подслизистых узлов небольших размеров, остановка кровотечения, а порой и удаление инородных тел из полости матки — внутриатомных спиралей или их фрагментов», — рассказывает врач-акушер-гинеколог Рузской больницы Елена Медведева.

Получить более подробную информацию о подготовке к данным манипуляциям, а так же направление в гинекологическое отделение, можно у врачей-акушер-гинекологов женских консультаций.

Записаться на прием к врачу-акушер-гинекологу можно с помощью портала «Здоровье», инфомата в поликлинике, по номеру 122 или +7 (968) 675-94-09.

Новое оборудование получено благодаря национальному проекту «Здравоохранение».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев напомнил, что власти региона продолжают привлекать врачей разных специальностей на работу.

«Мы стараемся в нашем регионе привлекать врачей, условия создавать. Их много не бывает. Этих условий. Есть социальная поддержка и материальная поддержка. Но врачей не хватает», — отметил Воробьев.