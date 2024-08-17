В Геленджике подросток сбросил шарик с водой на 5-летнюю девочку, она в больнице

Многодетная мать из Москвы привезла в Геленджик Краснодарского края четверых детей на отдых, но вскоре ее 5-летняя дочь получила серьезную травму головы из-за сброшенного на нее с высоты третьего этажа воздушного шарика с водой, сообщает Telegram-канал SHOT .

По словам матери пострадавшей девочки, ее дочь играла возле бассейна, в это же время мальчик лет 13-14 сбросил на нее шарик с водой с высоты третьего этажа. Упавший вниз предмет попал в голову малышке, после чего она упала и ударилась о плитку.

Спустя два часа у девочки началась рвота. Мать привезла дочь в больницу, где ей диагностировали черепно-мозговую травму, сотрясение мозга и ушиб мягких тканей головы. На фоне имеющейся у нее астмы и плохого зрения состояние здоровья малолетней может сильно ухудшиться.

Женщина обратилась в полицию с просьбой наказать родителей подростка, которые не уследили за сыном, а после происшествия лишь извинились и ушли отдыхать дальше.