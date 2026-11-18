В Европе заболеваемость устойчивой к антибиотикам бактерии выросла на 72%

В Европе за 2019–2025 годы число заражений устойчивыми к антибиотикам штаммами Klebsiella pneumoniae увеличилось на 72%. Особенно высок риск для пациентов стационаров, сообщает «Царьград» .

Европейское агентство по инфекционным заболеваниям предупредило о распространении бактерии в медицинских учреждениях Европы. Klebsiella pneumoniae, или палочка Фридлендера, преимущественно поражает дыхательную систему и вызывает тяжелые формы пневмонии, но может затрагивать и другие органы.

Отдельные разновидности возбудителя устойчивы почти ко всем существующим антибиотикам, в том числе препаратам последнего поколения. Летальность при заражении такими штаммами достигает 40–70%.

Агентство назвало ситуацию «серьезной угрозой для системы здравоохранения» Евросоюза.

По подсчетам агентства, заболевания, вызванные этими устойчивыми бактериями, ежегодно уносят около 35 тысяч жизней в странах ЕС, Норвегии и Исландии.

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