В этом году в больнице Химок установили три новых лор-комбайна

3 декабря в Химкинской клинической больнице в 2025 году были установлены три новых лор-комбайна. Это оборудование позволяет проводить широкий спектр медицинских процедур, включая диагностические исследования и хирургические вмешательства, передает пресс-служба администрации муниципалитета.

Новые аппараты размещены в трех разных подразделениях больницы.

1. Центр лечебной физкультуры и спортивной медицины на Молодежной улице, дом 64, строение 1.

2. Поликлиника смешанного типа № 5 на Молодежной улице, дом 64, строение 1.

3. Взрослая поликлиника № 9, расположенная на Школьной улице, дом 3, в микрорайоне Подрезково.

«Здоровье жителей — наш главный приоритет. Благодаря нацпроекту „Продолжительная и активная жизнь“ Химкинская клиническая больница получила современное оборудование, которое откроет новые возможности для диагностики и лечения лор‑заболеваний. Это еще одно подтверждение того, что инвестиции в медицину — это инвестиции в будущее региона», — отметила старшая медицинская сестра Химкинской клинической больницы, депутат Надежда Смирнова.

Закупка нового медицинского оборудования стала возможной благодаря реализации национального проекта «Продолжительная и активная жизнь».

Обновление инфраструктуры здравоохранения позволит значительно повысить качество медицинской помощи пациентам, страдающим заболеваниями лор-органов, и обеспечить своевременную диагностику и эффективное лечение.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее заявил, что одним из главных запросов в сфере здравоохранения Подмосковья является оборудование.

«Когда есть врачи, очень важно, чтобы было УЗИ, рентген, маммограф, КТ, все то, что в большой поликлинике позволяет на месте поставить диагноз и дальше получить лечение», — сказал Воробьев.