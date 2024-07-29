В этом году в Балашихинской больнице приступили к работе 11 молодых специалистов

В Балашихинской больнице в 2024 году начали работу 11 специалистов.Среди них — ЛОР-врач поликлиники № 14 Саида Омарова, участковый врач-терапевт поликлиники № 11 Евгения Орлова, врач-эндокринолог поликлиники № 13 Светлана Разумная, сообщила пресс-служба администрации городского округа.

«С начала 2024 года в штат больницы зачислены 7 молодых врачей и 4 медсестры. Все они востребованы, успешно трудятся в своих подразделениях, набираются опыта у старших коллег. Всего с 2022 года в Балашихинскую больницу трудоустроились 89 молодых специалистов: 64 врача и 25 медсестер. Каждый из них получает гарантированные выплаты», — рассказал главный врач Михаил Антипов.

При трудоустройстве в медучреждение молодые медработники, которые недавно окончили профильные вузы, могут рассчитывать на ежемесячную надбавку к зарплате в размере 15 тыс. рублей. Молодым участковым терапевтам и участковым педиатрам также положена ежемесячная губернаторская доплата до 32 тыс. рублей. Кроме того, медики, впервые принятые на работу в поликлиники Балашихинской больницы, получают единовременную выплату, на сегодня ее размер составляет 300 тыс. рублей.

Среди других мер поддержки — ежемесячная компенсация аренды жилья до 20 тыс. рублей, направление на целевое обучение в ординатуре, участие в программе «Социальная ипотека», предоставление детям медработников мест в детских садах.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее отметил, что власти региона активно привлекают врачей для работы в медучреждениях.

«(Нужны – ред.) узкие специалисты. Старшее поколение нуждается. И невропатологи, и кардиологи, онкология – все это требует своевременной профилактики. Поэтому мы ведем активный поиск, привлечение врачей», – сказал Воробьев.