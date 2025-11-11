В Электростальской центральной больнице начала прием новая врач акушер-гинеколог

Кристина Вячеславовна окончила Орловский государственный университет, после чего прошла ординатуру в Московском многопрофильном научно-клиническом центре имени С. П. Боткина по специальности «акушерство и гинекология». Она с детства мечтала работать в сфере медицины и в итоге выбрала направление акушерство и гинекология, чтобы помогать женщинам становиться матерями.

Кристина Вячеславовна не намерена останавливаться на достигнутом. Она планирует дальше развиваться в профессии — пройти курсы по ультразвуковой диагностике, чтобы совершенствовать свои знания и расширить спектр оказания медицинской помощи будущим пациентам.

Искреннее желание электростальских врачей помогать пациентам делает городскую медицину еще более качественной.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев подчеркнул, что первичное звено здравоохранения должно выполнять запрос жителей Подмосковья. Власти региона всегда работали над тем, чтобы привлекать медиков на работу.

«И главы (горокругов — ред.), и Минздрав задействованы в том, чтобы все специалисты в поликлиниках присутствовали, были укомплектованы, разные технологические решения ищем для того, чтобы первичное звено выполняло запрос жителей», — сказал Воробьев.