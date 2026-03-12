сегодня в 15:21

В Электростали будущих родителей обучили уходу за новорожденными

Практическое занятие для будущих мам и пап прошло 11 марта в перинатальном центре Электростальской больницы. Участникам рассказали об уходе за младенцем в первые дни жизни и подготовке к выписке из роддома, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Специалист медучреждения провела занятие, посвященное первым дням жизни ребенка. Будущим родителям объяснили основные правила ухода за новорожденным и разобрали самые важные процедуры.

Участники изучили методы обработки кожи младенца, правила очищения глаз и носа, особенности ухода за пуповинным остатком. Им показали, как правильно менять подгузники, подбирать одежду и выполнять пеленание. Отдельно обсудили подготовку к выписке из роддома.

В больнице отметили, что такие занятия помогают родителям заранее подготовиться к новой роли и обеспечить ребенку бережный уход с первых дней жизни.

Следующая встреча состоится 18 марта с 14:00 до 15:30 в родильном доме Электростальской больницы по адресу: улица Пушкина, дом 3. Вход через центральный вход больницы. Участие свободное, предварительная запись не требуется. Возрастное ограничение 18+.

В Московской области 80-90 тыс. детей рождаются каждый год, сообщил губернатор региона Андрей Воробьев.

Для Подмосковья, по словам губернатора, было крайне важно не только построить перинатальные центры третьего уровня, но и увидеть результативность, снижение смертности, а также оказание первой помощи при рождении.